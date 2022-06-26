Altın kızlar

Makaralı Yay Kadın Milli Takımımız, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalyanın sahibi olarak ülkemize büyük mutluluk yaşattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan organizasyonda yarışan milli takım, altın madalya maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Songül Lök'ten oluşan ekibimiz, zorlu müsabakayı 229-228 kazanarak altın madalyaya hak kazandı.

ERKEK TAKIMINDAN GÜMÜŞ

Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında yarışan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya kazanmayı başardı. Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'ın yer aldığı milli takım, başkent Paris'te yapılan organizasyonda finalde Fransa ile karşılaştı. Müsabakadan 233-229 galip ayrılan ev sahibi Fransa altın madalya kazanırken, milli takımımız da ikinci oldu.