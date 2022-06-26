Bodrum gündemine kaleci Gökhan’ı aldı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, dış tranferde atağını sürdürüyor. Kaleyi sağlama almaya çalışan Ege ekibi, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i isterken, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Play-Off finali oynayan tecrübeli file bekçisi Gökhan Değirmenci'ye de kanca attı. Yeşil-beyazlıların, kulübüyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki file bekçisi ile dirsek temasında olduğu bildirildi. Altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olan kaleci Gökhan kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor, Boluspor ve Akhisarspor'da görev yaptı. Ayrıca Bodrumspor'da Oğuzhan Doğan ve Halil İbrahim Sevinç, Serik Bld ile anlaştı.

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