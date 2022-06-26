Bucaspor 1928’de Gökhan’a talip var

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de takım kaptanı Gökhan Köseoğlu'na talip çıktı. Son üç sezondur İzmir temsilcisinde görev yapan 29 yaşındaki savunmacıya Ankara Demirspor'un kanca attığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başkan Cihan Aktaş'ın talimatıyla kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olan, ancak ligin son haftalarında affedilerek formasına kavuşan Gökhan'ın kaderinin önümüzdeki hafta netliğe kavuşması bekleniyor. Sarılacivertli ekiple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli stoper, geride kalan sezonda 30 maçta görev yaptı. Öte yandan Bucaspor 1928'de sözleşmesini fesheden teknik direktör Cihan Erdil'in ardından yeni teknik adam arayışları da sürüyor.

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