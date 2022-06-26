Hüsamettin’e ek süre

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, dış transfer çalışmalarını sürdürürken iç transferde de fire vermek istemiyor. İzmir temsilcisi, sözleşmesi sona eren ve daha önce yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayan forvet Hüsamettin Yener'e ek süre verdi.

İç transferde Volkan, Rıdvan, Erdi ve Ahmet İlhan ile nikah tazeleyen kırmızı-lacivertlilerin Hüsamettin'i de kadroda tutmak istediği bilinirken, daha önce İzmir ekibinden süre isteyen tecrübeli futbolcunun Süper Lig kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü, Altınordu'ya da kapıyı halen kapatmadığı ifade edildi. İzmir temsilcisinde yönetim Hüsamettin'in vereceği kararı beklerken, futbolcunun kaderinin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği belirtildi. Geçen sezon kırmızı- lacivertli formayla 36 müsabakada forma giyen 27 yaşındaki forvet 6 gol, 4 asistlik performans sergilemiş, takımın değişilmezlerinden biri olmuştu.

BUCA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

2. Lig'de yer alan Bucaspor 1928, geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabından golcü forvetle anlaştığını açıklamış, Hüsamettin'in transferi yalanlaması üzerine sarı-lacivertli kulüp bu paylaşımı silmişti