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Haberler Spor Karşıyaka’dan kanca

Karşıyaka’dan kanca

KSK, geçen sezon Çorum FK’dan kiraladığı Kerem Pala’nın yanı sıra Batuhan Er’e ve Derince’den de Melih’e talip oldu

26.6.2022

Karşıyaka’dan kanca

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka, geçen yıl ikinci yarıda Çorum FK'dan kiraladığı forvet arkası Kerem Pala ile birlikte aynı kulüpten santrfor Batuhan Er'e de talip oldu. Yeşil-kırmızılılar, Belediye Derincespor'dan 23 yaşındaki sağ kanat Melih İnan'dan da haber bekliyor. Geçen sezon 2. Lig'de 6 gol atan 27 yaşındaki Batuhan'ın kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha devam ediyor. KSK'de geçen yıl aynı gruptaki Derince'de 8 gol, 4 asistle oynayan 23 yaşındaki sağ kanat Melih ise kulübünden ayrıldı. Yaş kontenjanına da takılmayan oyuncuya teklifini ileten Karşıyaka yanıt bekliyor.

TUNCER VE ÇAKIR OLMADI
KARŞIYAKA, geçen sezon grubunda Play-Off şampiyonu olan Fethiyespor'u attıkları toplam 40 golle sırtlayan Ali Han Tuncer ve Nurettin Çakır için yaptığı girişimlerden ise sonuç alamadı.

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