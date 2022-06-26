  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nurdan Almalı’yı kaybettik

Nurdan Almalı’yı kaybettik

Bir süredir kanser tedavisi gören 23 yaşındaki milli judocu vefat etti

26.6.2022

Nurdan Almalı’yı kaybettik
MİLLİ judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında vefat etti. Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Milli judocunun kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Almalı, 8 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA