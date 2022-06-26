Nurdan Almalı’yı kaybettik

Bir süredir kanser tedavisi gören 23 yaşındaki milli judocu vefat etti

MİLLİ judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında vefat etti. Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Milli judocunun kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Almalı, 8 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.