Güiza’nın oğlundan olay sözler

BİR dönem Fenerbahçe forması giyen golcü yıldız Daniel Güiza, ebeveynlik görevlerini yerine getirmemekle suçlanıyor. Rocio Herrera ile dünyaevine girmeden önce Rocio Aranda ile ilişkisi olan Güiza, Aranda'dan olan oğluna bakmamakla suçlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre; "Saacute lvame" adlı programda konuşan Cristian, babası hakkında şunları söyledi: "Babam beni terk etti. Hiçbir şeyim yok. Yavaş yavaş benden uzaklaştı. Sebebini bilmiyorum ama sanırım zaten bir ailesi var ve bizi unutacak. Büyüleyici bir dağ evinde kalıyor. Babamın köpekleri bile benden çok daha iyi yaşıyor. Sokakta uyuduğumu bile bilmiyor."