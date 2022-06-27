İlk altın madalya Eray Şamdan’dan

CEZAYİR'DE düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde düzenlenen organizasyonda milli karateciler tatamiye çıktı. Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, yarı finalde eşleştiği Mısırlı rakibi Amr Aboukora'yı yenerek finale yükseldi. Eray, finalde karşılaştığı Cezayirli Ala Salmi'yi 5-0 yenerek altın madalyaya uzandı. Milli sporcu, Türkiye'ye Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu. Eray, "Altın madalya aldığım için çok mutluyum. Ülkemize ilk altın madalyasını getirdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Öte yandan kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

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