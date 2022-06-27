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Haberler Spor Kongreye gelmedi başkan seçildi

Kongreye gelmedi başkan seçildi

27.6.2022

SÜPER Lig'de geçirdiği kötü dönemin ardından TFF 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor, başkanlık seçimine gitti. Kongrede bir araya gelen Yeni Malatya camiasında gerginlik yaşandı. Başkanlık için Kamil Göksu'nun tek aday olarak girdiği seçimde salon karıştı. Göksu'nun "Kimse benden para beklemesin. Benim hiçbir projemde para yok" şeklindeki konuşması tepki çekti. Eski Başkan Adil Gevrek, 8 yıldır başkanlık yaptığını ve hep doğruları söylediğini anlatarak, Kamil Göksu'ya "Bu iş çocuk oyuncağı değil" eleştirisinde bulundu. Kongrede yaşanan gerginliğin ardından üzerindeki baskıdan dolayı Kamil Göksu, adaylıktan çekildi. Yeni bir liste hazırlanacağı bildirilmesi üzerine kongreye ara verildi. Göksu'nun çekilmesinin ardından salonda dahi olmayan Aziz Ayboğa, Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı olarak seçildi.
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