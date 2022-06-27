Wimbledon’da heyecan başlıyor

Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Daniil Medvedev'in de aralarında bulunduğu Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımının yasaklandığı Wimbledon Grand Slam Turnuvası bugün başlıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877'de düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına 135. kez ev sahipliği yapacak. İki haftalık programın ortasındaki pazar maç oynanmaması geleneği, merkez kortun 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2022'de terk edilecek. Böylece müsabaka oynanan gün sayısı da 13'ten 14'e yükselecek.



REKOR PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

2022 Wimbledon'ın toplam para ödülü, 40,35 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Buna göre organizasyonun tekler şampiyonları 2 milyon sterlin para ödülü kazanacak. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına 2019'da 2,35 milyon, geçen yıl ise 1,7 milyon sterlin ödül verilmişti. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer 8, tek kadınlarda ise ABD'li Martina Navratilova 9 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduruyor.

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