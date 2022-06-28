Altay’dan yabancı hamlesi

ALTAY'DA yönetimin, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Paixao'nun ardından Poko ve Scuk'a da 'geri dön' çağrısı yaptığı öğrenildi. İzmir temsilcisinde sportif direktör Tuna Üzümcü üç futbolcuya da teklif yaptıklarını ve yanıt beklediklerini belirtti. Yönetimin, alacakları nedeniyle CAS'ta hala davası devam eden Scuk ile pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da transfer yasağı sürerken, yönetim iç transferde mevcut futbolcularla yeniden anlaşmanın hesabını yapıyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde altyapıdan 32 genç futbolcu ile yeni sezonun hazırlıklarını İzmir'de sürdüren siyahbeyazlılar, sözleşmeleri sona eren ve daha önce görüştükleri tecrübeli futbolcular İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ozan Özenç, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah'dan haber bekliyor.

İzmir temsilcisinde yola devam kararı alınan teknik direktör Sinan Kaloğlu, yarın başlayacak Afyon kampında genç isimlerle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Tecrübeli futbolcularıyla görüşme halinde olduklarını belirten Kaloğlu, "Biz sahaya odaklandık. Çalışmalara genç futbolcularımızla devam ediyoruz. Zor bir lig bizi bekliyor. Tüm camiamızdan sabır ve destek bekliyoruz. Bu

sene en önemli yılımız" ifadelerini kullandı.

VİZYON KATACAĞIZ

ALTYAPISINDAN genç isimlerle yeni sezona hazırlanan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu genç oyunculara vizyon ve güç katacaklarını belirterek şöyle devam etti: "Mevcut kadroyla en iyi performansı sergilemek için elimizden geleni yapacağız." ■ BERKE ÖZBAY