Altın adamlar

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçiler Murat Fırat ve Kerem Kamal altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı.

GERİDEN GELEREK KAZANDI

Kerem Kamal ise grekoromen stil 60 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükselen Kerem Kamal, finalde Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı. Osman Yıldırım 130 kiloda sırasıyla Yunan Nikolaos Ntounias, Mısırlı Abdellatif Mohamed ve Cezayirli Hichem Kouchit'i yenerek finale yükseldi. Osman finalde Mısırlı Abdellatif Mohamed'i geriden gelerek 5-1 mağlup etti ve altın madalyayı kazandı. Ali Cengiz 87 kiloda Hırvat Vjekoslav Luburic'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Cezayirli Bachir Sid Azara'ya yenilen ve bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanan Ali Cengiz, Fransız Johnny Bur'u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu