Beşiktaş’a yeni Talisca

TRANSFER çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, gündemine yeni bir yıldızı aldı. Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in yanına hücum yönü daha kuvvetli olan bir 8 numara bakarken, aradığı ismi İspanya'da buldu. Kara-Kartal, geçen sezonu Borussia Dortmund'da kiralık olarak geçiren, bonservisi Real Madrid'de olan Reiner için nabız yokluyor. Real Madrid'in geçen sezon Brezilya temsilcisi Flamengo'dan tam 30 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı yıldızı 2 yıllığına kiralamak isteyen yönetim, şartları zorlayacak.

BENFİCA DA ÇOK İSTİYOR

Portekiz basınına göre 20 yaşındaki Sambacı ile Benfica da ilgileniyor. İki kulüp de La Liga devini ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in de "Talisca'yı unutturur" dediği yıldız isim geçen sezon Borussia Dortmund'da 20 maça çıktı. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Reiner'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Reiner'i Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da çok istediği belirtiliyor.

ADAM OUNAS İDDİASI

BEŞİKTAŞ'IN gündemine yeni bir isim daha geldi. İtalyan basını, Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek sağ kanat Adam Ounas'ın siyah-beyazlıların radarında olduğunu yazdı. Area Napoli'nin haberine göre; Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın yine önemli bir aday olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 maçta 2 gol attı. Ounas, 2017 yılında 12 milyon Euro bedelle Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olmuştu.