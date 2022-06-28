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Haberler Spor Bucaspor 1928’in gözü Musa Aktaş'ta

Bucaspor 1928’in gözü Musa Aktaş'ta

28.6.2022

Bucaspor 1928’in gözü Musa Aktaş’ta
TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 transfer çalışmalarını sürdürürken, gündemine 1461 Trabzon FK'dan Musa Caner Aktaş'ı aldı. Forvet hattını tecrübeli futbolcu Erhan Şentürk ile güçlendiren İzmir temsilcisinin, Karadeniz ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sol kanada kanca attığı öğrenildi. Transferde ince eleyip sık dokuyan ve iskeleti koruyarak nokta takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarılacivertlilerin, 24 yaşındaki Musa Caner'i kadroya katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Geçen sezon 1461 Trabzon formasıyla 33 maça çıkan ve 16 gol atan Musa, kariyerinde daha önce Altınordu ve Niğde Anadolu FK'da görev yaptı.
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