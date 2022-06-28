Göz-Göz düğmeye basıyor

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de, 2022-2023 sezonu hamleleri için bu hafta düğmeye basılıyor. Göz-Göz'ün futbol şubesini devralan spor yatırımları şirketi Sports Republic'in İş Geliştirme Başkanı Roberto Gagliardi dün İzmir'e geldi. Şirketin Danimarkalı ortağı Rasmus Ankersen'i temsilen Göztepe'nin futbol yapılanmasında en yetkili isim olması beklenen futbol direktörü Gagliardi, bu hafta transfere başlayacak.

TURGAY ALTAY DA GELDİ

İngiltere'de daha önce Leyton ve Bolton'da görev yapan, Portsmouth'un futbol operasyonlarının başında yer alan Gagliardi, Ankersen ile çalışmaya başladı. Göztepe'de teknik direktörlük görevine getirilecek Turgay Altay'ın da İzmir'e geldiği, yarın çalışmalara başlayacak takımın başında sahaya çıkacağı ifade edildi. Daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapıp geçen sezon yine 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nü çalıştıran Turgay Altay'ın bugün imza atması ve yarın antrenmanlara başlayacak takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini kapsayan futbol şubesinin devir işlemlerinin de resmi olarak bu hafta tamamlanması planlanıyor.

WESTERLO HALİL'İN PEŞİNDE

Transfer döneminin en gözde isimlerinin başında gelen Göztepe'nin sol açığı Halil Akbunar için yeni bir iddia ortaya atıldı. Belçika ekibi Westerlo'nun, 29 yaşındaki oyuncuyla temasa geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la da adı anılan Halil'in gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.

KERİM ALICI'YA KARTAL KANCASI

GÖZTEPE'NİN oyuncularının talipleri gün geçtikçe artıyor. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, gündemine sürpriz yerli bir sağ bek aldı. Kara Kartal, yerli sağ bek arayışları çerçevesinde, bonservisi Göztepe'de olan Kerim Alıcı'ya kanca attı. İzmir ekibiyle 2023 yılının Mayıs ayına kadar sözleşmesi olan Kerim Alıcı'ya Süper Lig'den Alanyaspor da talip oldu.

ALANYA'YA CEVAP VERMEDİ

Aytemiz Alanyaspor, Kerim Alıcı'yı kadrosuna katabilmek adına, Göztepe'ye teklifini iletti. Ancak 25 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş'ın ilgisi nedeniyle, Alanyaspor'un teklifine şu an olumlu ya da olumsuz cevap vermeyeceğini kulüp yönetimine bildirdi. Kerim Alıcı, Beşiktaş'ın resmi teklifini yapması halinde, siyah-beyazlılara 'Evet' diyecek. Beşiktaş'tan teklif gelmemesi halinde ise Alanyaspor'un teklifini değerlendirecek.