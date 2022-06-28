KSK iş bitirdi

Yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka, dış transferde ilk imzayı attırdı. Yeşil-kırmızılılar, İskenderunspor ile şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki golcü Emre Gemici'yi renklerine bağladı. 3. Lig 2. Grup'ta 19 golle krallık tacını takan Emre Gemici; Kayseri Şeker, Niğde Anadolu, Orduspor, Muğlaspor, Çorum FK, Pazarspor, Nevşehir Belediye, Malatya Yeşilyurt formalarını da giymişti. İmza törenine Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'da katıldı. İzmir ekibi, Emre'nin ardından forvet hattını bir oyuncuyla daha takviye etmek istiyor. Yeşil-kırmızılıların gündeminde Çorum FK'dan 27 yaşındaki Batuhan Er ve Esenler Erokspor'dan Abuzer Gaffar Toplu bulunuyor. Ligin tecrübeli santrforlarından 31 yaşındaki Abuzer, geçen sezon Karşıyaka'nın grubunda şampiyon olup 2'nci Lig'e çıkan Erokspor'da 22 golle yıldızlaştı. Batuhan Er ise geçen sezon Çorum FK formasıyla 31 maça çıktı. 27 yaşındaki golcü, 6 kez gol sevinci yaşadı. İzmir ekibi, iki oyuncudan birini kadrosuna katmak istiyor.

ESKİ KOMBİNELER DEGİSECEK

Yeni sezonda maçlarını oynayacağı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda locaları satıp, VIP kombinelerin satışına başlayan Karşıyaka, geçen sezondan kalan 3 yıllık kombine kartları ise değiştirecek. 3 yıllık kombine kart sahipleri kartlarını yarından itibaren Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde numaralı alt tribün kombinesiyle değiştirebilecek. Eski kombine sahipleri tercih etmeleri durumunda 2023-2024 sezonundaki haklarından feragat ederek 500 TL fark ile bu sezon için VIP kombine kart da alabilecek.