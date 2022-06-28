Sultanlar tam gaz

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Akdeniz Oyunları 2022 B Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti. İlk maçında Cezayir'i set vermeden 3-0 yenen Filenin Sultanları ikide ki yaptı. Mücadeleye iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk seti 26-24 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette rahat bir oyun ortaya koyan milliler, 25-19 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette İtalyanlar oyunun hakimiyetini ele geçirdi ve 25-19'luk sonuçla skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette tekrardan hakimiyetini eline alan kırmızı-beyazlılar, seti 25-21 maçı da 3-1 kazandı ve ikide iki yaptı. Filenin Sultanları grubunun 3. maçında bugün saat 20.00'de İspanya ile karşılaşacak.

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