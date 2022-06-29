Karşıyaka atakta

TFF 3. Lig'de geçen sezon 20, önceki sezon 24 kez ağları sarsıp İskenderunspor'la şampiyonluk yaşayan yıldız santrfor Emre Gemici'ye 2 yıllığına imza attırarak hücum hattındaki ilk önemli sorununu çözen Karşıyaka, bir isme daha kanca attı. Yeşil-kırmızılıların Iğdır FK'dan kanat oyuncusu Okan Baydemir'le görüşme halinde olduğu öğrenildi. Kariyerinde Tuzlaspor, Başkent Akademi, Keçiörengücü, Menemenspor, Sakaryaspor ve Eyüpspor formalarını giyen 32 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ilk yarısını 2. Lig'de Tarsus İdmayurdu, ikinci yarısında ise 3. Lig'de çok iddialı bir kadrosu olan Iğdır'da geçirdi. Okan, Iğdır'da 12 maçta 4 gol attı. Başkan Turgay Büyükkarcı, transfer çalışmalarının sürdüğünü, iyi ve kaliteli oyuncuları seçtiklerini söyledi. Turgay Büyükkarcı, "Transferde hata yapma lüksümüz yok. İnce eleyip sık dokuyoruz. Daha da güçlenen bir Karşıyaka yaratacağız" diye konuştu.

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