Manisa Büyüksehir Ogün Sevinç’i kaptı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 34 yaşında, 2 metre boyundaki şutör guard Ogün Sevinç'i kadrosuna dahil etti. Tecrübeli basketbolcu Alpella, Aliağa Petkim, Oyak Renault, Olin Edirne, Hacettepe, Uşak Sportif, Konyaspor, Fethiye Belediyespor gibi birçok kulüpte forma giydi. Manisa BŞB daha önce dış transferde Büyükçekmece'den uzun forvet Evan Bruinsma ve Beşiktaş'tan şutör guard Ata Kahraman'ı almıştı. Ogün, 30 maçta, 10.4 sayı, 3.6 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakaladı.

RECEP DOĞRUSÖZ AYRILDI

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takım kaptanı Recep Doğrusöz'le yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı yönetim, 2 yıldır kulüpte forma giyerek geçen sezon Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) yaşanan şampiyonluğa büyük katkı yapan 36 yaşındaki şutör guard için veda mesajı yayınlayıp teşekkür etti. Geçen sezon 3.2 sayı, 0.8 ribaund, 0.9 asist ortalamaları tutturan 1.92 metre boyundaki basketbolcunun TBL ekiplerinden Mersin BŞB'yle anlaştığı öğrenildi.