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Haberler Spor TFF’den büyük değişiklik

TFF’den büyük değişiklik

29.6.2022

TFF’den büyük değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikte en önemli maddelerden biri oynatılmayan futbolculara fesih hakkı verilmesi oldu. Buna göre sezon boyunca takımının maçlarının yüzde 10'unda forma şansı bulamayan 23 yaş üstü futbolculara kontratlarını feshetme olanağı tanındı.

Süper Lig'de 19 takım bulunuyor. Yani bir takım 36 hafta rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda da en az 1 maç yapmak zorunda kalacak kulüplerin minimum yapacağı maç sayısı 37 olacak. Yeni çıkan kuralara göre kulüpler kadroda bulunan 23 yaş üstü bir futbolcuya en az 4 maçta şans vermezse futbolcu, kontratını feshetme şansına sahip olacak.

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