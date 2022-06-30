Altay’da sıkıntı var

Altay'da geçen sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmada forma giyen stoper Eric Björkander, yeni sezon öncesi takım arkadaşlarının neredeyse tamamının kadroda yer almaması nedeniyle tedirginlik yaşıyor. İzmir ekibinde sözleşmesi devam eden tek yabancı olan İsveçli savunmacı, serbest kalan eski takım arkadaşlarının durumunu merakla bekliyor. Kadroda sadece altyapı oyuncularını görerek şaşkınlık yaşayan Björkander'le bir görüşme yapan kurmayların yakında eski takım arkadaşlarının da kampa katılacağı konusunda oyuncuya da bilgi verdiği öğrenildi.

"GENÇLERDEN MEMNUNUM"

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, İzmir'deki çalışmalarda yer alan genç oyuncuların performanslarından da çok memnun olduğunu açıkladı. Afyonkarahisar kampıyla da daha iyi duruma geleceklerini belirten Sinan Kaloğlu, "Afyon'da hem tempomuzu hem de çalışmalarımızı arttıracağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Kadromuzda altyapıdan, kiralıktan dönen gençler var. Hepsinin hem oyunsal olarak pozisyon bilgisini geliştirmek hem maçlardaki durumlarına bakmak istiyoruz" dedi.