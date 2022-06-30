Arkas’a Belçikalı rakip

Voleybolda geçen sezon AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonluk yaşayan Arkas Spor'un yeni sezonda Avrupa'daki ilk rakibi Belçika temsilcisi Caruur Volley Gent oldu. Kupada zafere ulaşarak ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanan mavi-beyazlılar, 16'lı finallerde Belçika ekibiyle eşleşti. İlk maç Caruur Volley Gent'in ev sahipliğinde 8-10 Kasım tarihleri arasında Belçika'da ikinci karşılaşma ise 15-17 Kasım'da İzmir'de oynanacak. Arkas Spor, tarihinde 17. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek.

DİĞER