Akdeniz Oyunları'nda Bocce branşında Türkiye fırtınası esti. Milli sporcular dün tam 4 altın madalya kazandı. İnci Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvat Ria Vojkovic'i 35-28 mağlup ederek şampiyon oldu. Bahar Çil tek kadınlar raffa disiplin finalinde Cezayirli Lamia Aissioui'yi 9-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu İbrahim Arslantaş erkekler petank altın nokta disiplini finalinde Arslantaş, Tunuslu Mohamed Khaled Bougriba'yı 31-29 mağlup ederek zirvenin en üst basamağında yer aldı. Milli sporcu Buket Öztürk ise kadınlar volo altın nokta disiplininde altın madalya kazandı. Buket Öztürk, İtalyan Valentina Basei'yi 14-7 yenerek podyumun zirvesine çıktı. Milli sporcu Ahmet Emen de gümüş madalyaya uzandı.

DİĞER