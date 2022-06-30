Buca 1928’de gündem Kazak

TFF İkinci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör arayışları da devam ediyor. İzmir temsilcisinde sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan teknik direktör Cihan Erdil'in ardından başkan Cihan Aktaş'ın Eskişehirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Volkan Kazak ismini gündemine aldığı öğrenildi. Cihan Aktaş'ın Volkan Kazak ile anlaşamaması halinde ise alternatif isimlere yöneleceği belirtildi. İzmir temsilcisinde teknik direktörün önümüzdeki hafta içi netliğe kavuşması bekleniyor.

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