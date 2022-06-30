Cimnastikte madalya yağmuru

Türkiye'nin milli cimmansitçileri Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na damga vurdu. İzmirli sporculardan İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan ile birlikte Adem Asil altın madalyanın sahibi oldular. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda milli cimnastikçi İbrahim Çolak, halka aletinde 14.850 derecesiyle altın madalya kazandı.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, paralel bar aletindeki performansının ardından topladığı 15.100 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı. Milli cimnastikçi Adem Asil ile Ahmet Önder, atlama masası finalinde serilerini sundu.

Adem, atlama masasında iki atlayışından toplam aldığı 15.075 puanla altın madalya elde etti. Ahmet ise 13.500 puanla 8'inci sırada yer aldı.Yer aleti finallerinde milli cimnastikçilerden Ahmet Önder gümüş, Adem Asil bronz madalya kazandı. Halka aletinde milli cimnastikçlerden Adem Asil gümüş, kulplu beygirde Ferhat Arıcan bronz madalyaya uzandı. Barfiks finalinde milli cimnastikçiler Adem Asil gümüş, Ahmet Önder bronz madalya elde etti.