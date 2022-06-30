Galatasaray’a Rusya’dan 2 yıldız

SÜPER Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray, bu sezonun izlerini silmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Forvet ve orta saha hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların hedefindeki isimleri Rus basını açıkladı. Rus basınında çıkan haberde, Galatasaray'ın Zenit ile sözleşmesi biten golcü Artem Dzyuba ve orta saha Magomed Ozdoev için devreye girdiğini yazdı.

Ozdoev'in menajeri sarı-kırmızılıların ilgisini doğruladı. Anzor Gargaev yaptığı açıklamada, "Ozdoev ve Dzyuba Türkiye'de tatil yapıyorlar. Galatasaray'ın ilgi listelerinde yer alıyorlar. Ancak bu, kesinlikle oraya gidecekleri anlamına gelmez" dedi. Dzyuba, bu sezon toplamda 36 maça çıktı ve 13 gol, 10 asist üretti. Yıldız golcü, Rusya milli takımı ile de 55 maçta 30 gol üretmişti. Ozdoev, 2018 yılında 3.3 milyon Euro karşılığında Rubin Kazan'dan Zenit'e transfer olmuştu.