KSK’de kombine biletler satışta

TFF 3. Lig'de yeni sezonda iç saha maçlarını oynayacağı Alsancak Mustafa Denizli Stadı için localar ve VIP kartları daha önce satışa çıkaran Karşıyaka, normal kombinelerini piyasaya sürdü. KSK'nin 8 yıl sonra döneceği statta numaralı alt, maraton üst ve maraton alt kombineler satışa çıktı. Maraton üst tribün 600, maraton alt 750, numaralı alt ise 900 TL olarak belirlendi. Bu arada transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka'nın İskenderunspor'dan 2 yıllığına imza attırdığı golcü Emre Gemici'den sonra pazarlık halinde olduğu Iğdır FK'dan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Okan Baydemir'le de sözleşme imzalaması bekleniyor.

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