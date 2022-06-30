Menemenspor’da Ekmekçioğlu sürprizi

Spor Toto Birinci Lig'den TFF 2. Lig'e düşen İzmir temsilcisi Menemenspor'a sürpriz talip çıktı. Daha önce şirketleşen ancak şirketleşme kongresi süreci defalarca davalık olan sarı-lacivertli kulübü İzmir'in köklü ekibi Altay'da geçen Nisan ayına kadar 6 yıl boyunca başkanlık yapan Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas alıyor.

SPONSORU ŞİRKETİ

İzmir'de inşaat, otomotiv, mühendislik, turizm, sigorta, medya ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren, 3. Lig'de amatörün eşiğinde aldığı Altay'ı üç şampiyonlukla Süper Lig'e kadar çıkarıp ardından düşmesine engel olamayan Ekmekçioğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin, Menemenspor'a resmen talip olduğu öğrenildi. Ekmekçioğlu'nun şirketi ile Menemenspor Başkanı Tahir Şahin arasındaki resmi görüşmelerin başladığı belirtilirken, durumun çok kısa sürede netlik kazanacağı ifade edildi.

SÜREÇ BAŞLADI

Taraflar, tüm konularda prensipte anlaşmaya varırken, süreçte artık avukatların devreye girdiği ve evrak süreçlerinin başladığı öğrenildi. Menemenspor'un adı, renkleri ve logosunun genel hatlarıyla korunması hususunda anlaşılırken, satın alma sürecinin sonlanmasıyla birlikte kulübün yeni sezonda lige şirketin isim sponsorluğuyla, Ekmas Menemenspor adıyla başlaması bekleniyor. Ekmekçioğlu'nun adı daha önce Bergama Belediye ile de anılmıştı.