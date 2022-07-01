Gruplar belli oldu... Haydi hayırlısı

TFF 2. ve 3. Lig'de 2022-2023 sezonu gruplarında yer alacak takımlar belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alacak. TFF 2. Lig'de müsabakalar, 27-28 Ağustos'ta başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. 2. Lig'de yeni sezonda 5'er takım yerine 4'er takım küme düşecek.

3. LİG'DE 3'ER TAKIM DÜŞECEK

Gelecek sezon 53 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de, 1 ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta ise 17 takım yer alacak. Yeni sezon 3-4 Eylül tarihlerinde başlayacak ve normal sezon, 29 Nisan 2023'te sona erecek. 3. Lig'de yeni sezonda 4'er takım yerine 3'er takım küme düşecek. TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, "Bu sezon vergi ve SGK borçlarından yine muaf olacağız. Transfere engel borcumuz olmayacak. Sizin dertleriniz bizim dertlerimizdir. Çözüm odaklıyız. Alt ligleri daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz" dedi.