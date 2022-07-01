Kaf-Kaf gururlu

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka altyapısındaki gençlerin elde ettiği başarılarla yüzü güldü. Yeşil-kırmızılı ekibin, Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele eden iki ekibi de ilk kez aynı sezon içinde iki kupa birden kazanarak gurur kaynağı oldu. U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde koronavirüs pandemisi arası sonrasında üst üste ikinci kez final oynayıp ikinci olan Kaf-Kaf, bu sezon U15 Bölgesel Gelişim Ligi'nde de başarılı bir sezon geçirdi. U15 ekibi Antalya'daki finallere gitmeye hak kazanırken, İzmir'e Türkiye üçüncülüğü ile döndü. U17 kategorisinde de bu sezon çeyrek finale kadar yükselen Kaf- Kaf, altyapıdan milli takımlara oyuncu göndermenin gururunu da yaşadı.

MEHMET ENES MİLLİ TAKIMA

MEHMET Enes Gülalan, U18 Milli Takımı'yla Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda boy gösterdi. Karşıyaka'da altyapı şube yönetimi, futbol altyapıya mali destek veren yeşil-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere tüm destekçilere teşekkür etti.