Menemenspor beklemeye aldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'a Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Ekmas şirketi talip olurken, transfer çalışmaları da beklemeye alındı. Başkan Tahir Şahin ile Ekmekçioğlu'nun anlaşmaya vardığı bilinirken, sarı-lacivertli ekipte transferin gözdesi konumunda bulunan futbolcular için de gelen tekliflerin şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi. Menemenspor'da golcü Ahmet Sagat Giresunspor'la, Cem Çelik Alanyaspor'la, Kerem Paykoç ise Bandırmaspor'la anlaşmaya varmıştı.

YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK

Ancak sarı-lacivertli kulübün devri nedeniyle takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimlere yeni yönetimin karar vermek istediği, bu futbolcuların gelecekleri ile ilgili adımlar için acele edilmeyeceği ifade edildi. ■ BERKE ÖZBAY