Minderin kraliçesi Yasemin

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Milli güreşçisi Yasemin Adar Yiğit madalyalara ambargo koyuyor. Nisan ayında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden ve altın madalya kazanan Yasemin, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda da kürsünün en üst sırasında yer aldı. Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final karşılaşmasında Mısırlı Samar Hamza'yı 10-0, yarı finalde ise İspanyol Carla Lera Celda'yı yine 10-0 mağlup ederek finale çıktı.

Finalde ise İtalyan Enrica Rinaldi'yi yine aynı skorla 10-0 ile geçen Yiğit, şampiyon oldu. Ülkemize ikinci kez büyük gurur yaşatan Balıkesirli sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştirmiş, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.