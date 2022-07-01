  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Minderin kraliçesi Yasemin

Minderin kraliçesi Yasemin

Balıkesir BŞB’nin Milli güreşçisi, ülkemize bir gurur daha yaşattı. Macaristan'da 5. kez Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Yasemin Adar, Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları'nda 76 kiloda altın madalya alıp başarılarına yenisini ekledi

1.7.2022

Minderin kraliçesi Yasemin

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Milli güreşçisi Yasemin Adar Yiğit madalyalara ambargo koyuyor. Nisan ayında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden ve altın madalya kazanan Yasemin, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda da kürsünün en üst sırasında yer aldı. Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final karşılaşmasında Mısırlı Samar Hamza'yı 10-0, yarı finalde ise İspanyol Carla Lera Celda'yı yine 10-0 mağlup ederek finale çıktı.

Finalde ise İtalyan Enrica Rinaldi'yi yine aynı skorla 10-0 ile geçen Yiğit, şampiyon oldu. Ülkemize ikinci kez büyük gurur yaşatan Balıkesirli sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştirmiş, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA