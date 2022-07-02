Madalya yağmuru

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde milli sporcularımız 12 altın, 5 gümüş ve 6 bronzla madalyalara ambargo koydu. Boks branşında Busenaz Sürmeneli kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib'i, Hatice Akbaş kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic'i ve Batuhan Çiftçi erkekler 57 kiloda Cezayirli Oussama Mordjane'yi yenerek altın madalya alırlarken, Ayşe Çağırır kadınlar 48 kiloda Cezayirli Roumaysa Boualam'a yenildi ve gümüşte kaldı. Judo da Kayra Sait kadınlar +78 kiloda Tunuslu Nihel Cheikh Rouhou'yu ve Mihael Zgank erkekler 90 kiloda Yunan Theodoros Tselidis'i mağlup ederek altın alırken, Nurcan Yılmaz kadınlar 78 kiloda Cezayirli Kouthar Ouallal'yı yenerek üçüncü oldu.

METE ŞOV YAPTI

Halterde Ferdi Hardal erkekler 61 kiloda silkmede 153 kilo ile koparmada 124 kiloluk kaldırışlarıyla iki altın alırken, Şaziye Erdoğan, silkmede 95 ile koparmada 75 kilo ile iki bronz madalya kazandı. Okçulukta Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı da altın madalya, Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya ve Mete Gazoz bireyselde Gümüş madalya kazandılar.

YÜZMEDE GÜLDÜK

Yüzmede Berkay Öğretir 2.11.26'lık derecesiyle altın, Deniz Ertan 4.40.97'lik derecesiyle gümüş, Merve Tuncel 2:12.59'luk derecesiyle bronz ve Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan Erkek Bayrak Takımı, 7:23.67'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Çekiç atmada Özkan Baltacı 74.34 metrelik atışıyla altın madalya alırken, 10 metre havalı tabancada İsmail Keleş, gümüş madalya aldı. Binicilikte ise Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.