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Haberler Spor Manisa FK’dan Süper Lig’e gitti

Manisa FK’dan Süper Lig’e gitti

Sezon başında Keçiörengücü’nden gelen 27 yaşındaki file bekçisi 500 bin Euro bonservis ücretiyle İstanbul temsilcisinin yolunu tuttu

2.7.2022

Manisa FK’dan Süper Lig’e gitti

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün file bekçisi Muhammed Birkan Tetik, Süper Lig'e transfer oldu, Kasımpaşa'yla anlaştı. Siyah-beyazlı kulübe geçen sezon Keçiörengücü'nden transfer olan ve 1'i kupa, 30'u lig toplam 31 maçta görev yapan 27 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de İstanbul temsilcisinin yolunu tuttu. Manisa FK'yla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Muhammed Birkan için Kasımpaşa'yla kıran kırana bonservis pazarlığı yapan siyah-beyazlı kurmayların, 500 bin Euro'ya el sıkıştığı gelen haberler arasında.

YABANCILAR ELDE KALDI
Manisa FK'da kendilerinden kulüp bulması istenen 3 yabancı ismin takımdan ayrı idmanlarına devam ettiği, ancak henüz resmen veda etmedikleri öğrenildi. Kamerunlu Serge Tabekou, Sloven orta saha Nino Kouter ile Fransız defans oyuncusu Loick Landre'nin ayrıldığı siyah-beyazlılarda, Portekizli Andre Sousa, Jamaikalı golcü Dever Orgill ve Fransız hücum oyuncusu Guevin Tormin'in bir türlü elden çıkarılmadığı ve transfer konusunda hamlelerin geciktiği haberler arasında. ■ ÜMİT YÖNEY

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