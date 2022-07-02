Manisa FK’dan Süper Lig’e gitti

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün file bekçisi Muhammed Birkan Tetik, Süper Lig'e transfer oldu, Kasımpaşa'yla anlaştı. Siyah-beyazlı kulübe geçen sezon Keçiörengücü'nden transfer olan ve 1'i kupa, 30'u lig toplam 31 maçta görev yapan 27 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de İstanbul temsilcisinin yolunu tuttu. Manisa FK'yla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Muhammed Birkan için Kasımpaşa'yla kıran kırana bonservis pazarlığı yapan siyah-beyazlı kurmayların, 500 bin Euro'ya el sıkıştığı gelen haberler arasında.

YABANCILAR ELDE KALDI

Manisa FK'da kendilerinden kulüp bulması istenen 3 yabancı ismin takımdan ayrı idmanlarına devam ettiği, ancak henüz resmen veda etmedikleri öğrenildi. Kamerunlu Serge Tabekou, Sloven orta saha Nino Kouter ile Fransız defans oyuncusu Loick Landre'nin ayrıldığı siyah-beyazlılarda, Portekizli Andre Sousa, Jamaikalı golcü Dever Orgill ve Fransız hücum oyuncusu Guevin Tormin'in bir türlü elden çıkarılmadığı ve transfer konusunda hamlelerin geciktiği haberler arasında. ■ ÜMİT YÖNEY