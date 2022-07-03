Ayvalıkgücü’nde imza sov sürüyor

3. Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen transferin hızlı kulübü Ayvalıkgücü Belediyespor kadrosuna 4 takviye birden yaptı. İç transferde 6 oyuncusuyla nikah tazeleyen, dış transferde ise 13 futbolcuyla anlaşan kırmızı-beyazlı kulüp, Bergama Belediyespor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamit Kurt, Yalovaspor'dan 26 yaşındaki ön libero Yunus Emre Aydemir, İzmirspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Celal Baver Ayaz ve Gebzespor'dan 23 yaşındaki kaleci Mikail Keskin'i renklerine bağladı, gücüne güç kattı.

HAMİT 31 MAÇTA OYNADI

Hamit, Bergama'da geçen sezon 31 maça çıktı. Tonya Doğanspor, Karaman FK ve Bergama'da forma giyen Hamit, kariyerinde 59 maçta oynadı. Albayrak, Beşyüzevler, Yalovaspor'da görev yapan Yunus Emre, geride kalan sezonda 1'ie kupa, 18'i lig toplam 19 maçta oynadı. Kurşunlu Belediye'den İzmirspor'a gelen Celal Baver ise, geçen sezon İzmirspor formasıyla 15 maça çıkıt, 3 gol attı. Tokatspor altyapısından yetişen kaleci Mikail, A takıma yükseldi, sonra Gebzespor'a gitti, geçtiğimiz sezon 5 karşılaşmada forma giydi. ■ SERVET SARUN