  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ayvalıkgücü’nde imza sov sürüyor

Ayvalıkgücü’nde imza sov sürüyor

3.7.2022

Ayvalıkgücü’nde imza sov sürüyor

3. Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen transferin hızlı kulübü Ayvalıkgücü Belediyespor kadrosuna 4 takviye birden yaptı. İç transferde 6 oyuncusuyla nikah tazeleyen, dış transferde ise 13 futbolcuyla anlaşan kırmızı-beyazlı kulüp, Bergama Belediyespor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamit Kurt, Yalovaspor'dan 26 yaşındaki ön libero Yunus Emre Aydemir, İzmirspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Celal Baver Ayaz ve Gebzespor'dan 23 yaşındaki kaleci Mikail Keskin'i renklerine bağladı, gücüne güç kattı.

HAMİT 31 MAÇTA OYNADI
Hamit, Bergama'da geçen sezon 31 maça çıktı. Tonya Doğanspor, Karaman FK ve Bergama'da forma giyen Hamit, kariyerinde 59 maçta oynadı. Albayrak, Beşyüzevler, Yalovaspor'da görev yapan Yunus Emre, geride kalan sezonda 1'ie kupa, 18'i lig toplam 19 maçta oynadı. Kurşunlu Belediye'den İzmirspor'a gelen Celal Baver ise, geçen sezon İzmirspor formasıyla 15 maça çıkıt, 3 gol attı. Tokatspor altyapısından yetişen kaleci Mikail, A takıma yükseldi, sonra Gebzespor'a gitti, geçtiğimiz sezon 5 karşılaşmada forma giydi. ■ SERVET SARUN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA