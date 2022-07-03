Nazilli atakta

2. Lig ekiplerinden Eşin Grup Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında dış transferde önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de Altınordu forması giyen kanatlarda ve forvet mevkiinde görev alan Anıl Arıcıoğlu'nu 1 yıllığına kiraladı. 23 yaşındaki futbolcu, Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde gerçekleşen törenle imza attı. 2010 yılında Marmarisspor altyapısında futbola başlayan Arıcıoğlu, Ankaragücü altyapısına transfer oldu. Güçlü fizik yapısı ile tanınan Anıl, Fethiyesporda 17 yaşında profesyonel oldu. 23 yaşındaki genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Altınordu forması ile 2'si kupa, 15'i lig 17 maçta 449 dakika görev aldı.

'ASİST VE GOLLER BEKLİYORUZ'

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Ünal Önal, Anıl'a hoşgeldin diyerek; "Anıl Arıcıoğlu kardeşimiz daha önceden bildiğimiz takip ettiğimiz genç bir oyuncu arkadaşımız. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda onun ile birlikte nice başarılara gollere asistlere imza atacağız. Kendisine inanıyor, güveniyoruz" ifadelerini kullandı. İmza sonrası açıklamada bulunan Anıl ise, "Hedeflerim doğrultusunda hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bana inan, bana güvenen kimseyi mahçup etmeyeceğim. İnşallah güzel bir sezon hepimizi bekliyor hayırlı olsun" dedi. Genc oyuncu, Fethiyespor formasıyla 5 sezonda 95 karşılaşmada görev yaptı, 19 gol kaydetti. ■ KAZIM YÖRÜKCE