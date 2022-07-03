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Sultanlar madalyayı garantiledi

Kadın Voleybol Milli Takımı, madalyayı garantiledi. 19. Akdeniz Oyunları'nda fırtına gibi esen ay-yıldızlı takımımız yarı finalde Sırbistan'ı mağlup edip, 7. kez adını zirveye yazdırdı

3.7.2022

Sultanlar madalyayı garantiledi

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda madalyaya göz kırptı. Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek yenilgisiz finale yükselmeyi başardı. Çeyrek final mücadelesinde Tunus'u set vermeden geçen ayyıldızlı kadınlarımız, Oran kentindeki Palais Hammou Boutlelis Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında Sırbistan karşısında ilk seti 25-21 kazanıp 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette de rakibine üstünlüğünü hissettiren Filenin Sultanları, bu seti 25-14 kazanıp durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete şok bir şekilde 10-0 geriye düşerek başlayan Kadın Milli Voleybol Takımımız, muhteşem bir geri dönüşle seti 25-23, maçı da 3-0 kazanıp Akdeniz Oyunları'nda 7. kez adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi İtalya-İspanya karşılaşmasının galibi olacak. Final mücadelesi yarın saat 18.30'da oynanacak.

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