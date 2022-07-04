Altınordu- Adana Demir hattı

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi kadro iskeletini koruyan Altınordu'nun dış transferde adresi yine Adana Demirspor oldu. Kırmızı-lacivertliler, Süper Lig'de mücadele eden Adana ekibinden eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu Eyüpspor'a kaptırırken, on numara pozisyonu için yine aynı ekibin kapısını çaldı. İzmir temsilcisi, bu kez de on numara pozisyonunda forma giyen Tayfun Aydoğan için devreye girdi.

Süper Lig ekibinde geçen sezon forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncuyu Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan resmen istedi. Adana ekibinde oynayamayan ve geçen sezonu Tuzlaspor'da kiralık olarak geçiren oyuncunun da İzmir temsilcisinde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı orta saha oyuncusunun İzmir'de daha önce Menemenspor forması da giymesi Altınordu'nun elini güçlendiriyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürerken transferin kısa sürede olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

TAYFUN Aydoğan, Beşiktaş altyapısında yetişirken 2014-2015 sezonunda Menemenspor'a transfer oldu. Burada üç sezon forma giydikten sonra kiralık olarak Van BŞB'de de forma giyen futbolcu geçen sezon Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Adana ekibinde forma giymeden Tuzlaspor'a kiralanan Tayfun için son kararı Adana Demirspor'un teknik heyetinin vermesi bekleniyor.