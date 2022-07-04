Denayer bombası

Trabzonspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin önüne geçerek bonservisi Sönderjyske'de olan Amerikalı santrfor Haji Wright'ı satın almak için son hamlesini yaptı. Wright'ın İstanbul'a gelen menajerini ağırlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, her konuda mutabık kaldı. Wright'a verilecek rakam ve sözleşmesinin süresi netleştirildi. Aynı toplantıda sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Ağaoğlu aynı zamanda Lyon ile sözleşmesi sona eren Jason Denayer'in de menajeri olan De Preter'e Belçikalı stoperin durumunu sordu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bu tarz bir sağ stoper aradığından bahsetti. Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer'in de listelerinde olduğunu söyledi. Denayer'in menajeri De Preter, Belçikalı oyuncu için istedikleri maaşı, imza parasını, sözleşme süresini ve bonusları anlattı. İstekleri yüksek bulan Ağaoğlu'nun düşünmek için süre istediği belirtilirken yıldız Belçikalı'nın menajeri G.Saray ile pazarlıklarını sürdürüyor.