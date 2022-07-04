Hakemden hakeme evlenme teklifi

Ağrı'da TFF U-14 Ligi final maçında Ağrı Vefa Spor ile Ağrı İdman Yurdu Spor karşı karşıya geldi. Maçı TFF C Klasman Yardımcı Hakemi Recep Gündüz (28) yönetirken, yardımcılıklarını ise il hakemleri Ayşe Polat ile Muhammed Aksoy yaptı. Maçın 10'uncu dakikasında orta hakem Recep Gündüz'ün yardımcı hakem Ayşe Polat'a evlilik teklifi final maçına damga vurdu. Maç öncesi iki takımın teknik heyeti ile futbolcuları ve İl Hakem Kurulu Başkanı ile evlilik teklifini organize eden Hakem Recep Gündüz'e önceden hazırlanmış senaryo gereği maçın 10'uncu dakikasında verilen bir karardan dolayı Ağrı Vefa Spor Teknik Direktörü Halil Dursun tepki gösterdi.

Hemen önünde gerçekleşen olaya doğru yönelen Gündüz'ün teknik direktöre kırmızı kart göstereceğini düşünen yardımcı hakem Ayşe Polat, bir anda yedek kulübesindekilerin açtığı "Benimle evlenir misin?" pankartı ile hakem Recep Gündüz'ün kırmızı kart yerine elinde diz çöküp tuttuğu yüzüğü görünce şok yaşadı. Polat, yaşadığı şoku üstünden attıktan sonra hakem Recep Gündüz'ün evlilik teklifini taraftarlar ve futbolcuların alkışları arasında kabul ederken, maç kaldığı yerden devam etti.

"KART VERECEK SANDIM"

BEKLEMEDİĞİ bir evlilik teklifi ile karşılaşan Ayşe Polat, "Yaklaşık 4 yıl önce üniversite birinci sınıfta iken bir maçta tanışmıştık. İlk başta hocaya kart verecek diye geldiğini düşündüm. Beklemediğim bir şeydi. Meğer evlenme teklif etmeye geliyormuş. Çok heyecanlandım ve mutluyum" ifadelerini kullandı.