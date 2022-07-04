KSK’de hedef Altar Han

TFF Üçüncü Lig'de Play-Off hedefiyle yola çıkan Karşıyaka, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İç transferi tamamlayan ve dış transferde gaza basan yönetim, kendisi gibi İzmir temsilcisi olan Altınordu'nun genç ismine kanca attı.

ALTYAPIDA YETİŞTİ

Kaf-Kaf, Altınordu'nun forvet oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu ile ilgileniyor. Altınordu altyapısından yetişen ve geçen sezon TFF İkinci Lig ekibi Isparta 32'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu için Karşıyaka yönetimi girişimlere başladı.

BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ

Yeşil-kırmızılıların Başkanı Turgay Büyükkarcı transfer için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bizzat görüşürken, kiralık formülü devreye girdi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, oyuncunun geleceği ile ilgili kararı teknik direktör Ufuk Kahraman verecek. Altınordu A Takımı'nda forma giymeyen 20 yaşındaki Altar Han, iki sezon da Niğde Anadolu FK'da forma giydi. Piyasa değeri 125 bin Euro olan genç yıldız adayı kariyerinde çıktığı 74 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.