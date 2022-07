Süper Lig 2022-2023 fikstürü çekildi

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kulüp temsilcileri, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Necip Uysal, İstanbulspor Kaptanı İbrahim Yılmaz ve Gaziantep FK Kaptanı Günay Güvenç katıldı.

Bu sezon ligin ilk yarısı 14 hafta, ikinci yarısı ise 24 hafta olarak oynanacak. Spor Toto Süper Lig, 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige de 13 Kasım 2022'de ara verilecek. Dünya Kupası Finalleri'nin ardından ilk lig maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve bu ara dışında, lige başka bir ara verilmeyecek. Yapılan planlama doğrultusunda ligin ilk yarısı 14 hafta oynanacak ve ikinci yarı 15. hafta maçlarıyla başlayacak. Yaşanan maç programı yoğunluğu nedeniyle bu sezon ligde 16, 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.



BÜYÜKEKŞİ: "ÇALIŞMALARIMIZI KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Fikstür çekimi öncesinde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin yeni yönetimi olarak 16 Haziran'da göreve başladıklarını ifade ederek "Tam 18 gündür iş başındayız. Kısa zamanda çok önemli adımlar attık. Gerek göreve gelmeden gerekse daha önceden yaptığımız çalışmalarımız ve yaptığımız tespitlere göre acil çözüm bekleyen 6 tane ana konuyu hiç vakit kaybetmeden hemen hayata geçirdik. 1'incisi, yabancı futbolcu sayısını devam ettirme kararı aldık. 2'ncisi kulüp harcama limitlerine yeni bir düzenleme getirdik. 3'üncüsü 8 ay boyunca kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısa sürede bitirerek sözleşmeyi imzaladık. 4'üncüsü transfer tescilinde SSK ve vergi borçlarında muafiyeti uzattık. 5'incisi Rezerv Lig'i kurduk, 6'ncısı deplasman yasağını kaldırdık ve misafir seyirci sayısının yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar çıkarılmasına olanak sağladık. Kısa sürede diğer çalışmalarımızı da tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Süper Lig'in değerini artırmayı hedefliyoruz. Spor Toto Süper Lig'in kalitesini ve marka değerini artırırsak, amaçlarımıza ulaşmamız daha kolay olacak. Biz TFF olarak bu konuda çok önemli hedefler koyduk. Dijitalleşmeyle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Yıllardır ihtiyaç olan konularda hızlı adımlar atacağız. Süper Lig'in dünyadaki bilinirliğini ve izlenme sayısını artırmak için birçok çalışma yapıyoruz. Resmi yayıncımız, şu anda dünyada 105 ülkede Süper Lig'i izletiyor. Biz geçen yaptığımız naklen yayın imza töreninde, 150 ülkede yayınlanması konusunda yeni bir hedef koyduk. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



"GÜZEL OYUNU DESTEKLEMEK İSTİYORUZ"

Futbolda seyirci sayılarının az olduğunu, Gaziantep FK Başkanı olduğu dönemde bizzat yaşadığını da söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Kulüplerin seyirci sayıları ve gelirlerini artırmak için önemli bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Yeni sezonla birlikte yeni bir kültür oluşturmak istiyoruz. Kadınlarımızın daha çok maça geldiği, hakemlerin değil, futbol kalitesinin konuşulduğu bir futbol kültürü hedefliyoruz. Güzel oyunu daima desteklemek istiyoruz. Kulüplerimizin de fair-play konusunda TFF ile ortak hareket edeceğine inancım tam. Bu doğrultuda her kulübün fair-play kavramını kendi öz değerleri olarak sahiplenmesi kaçınılmaz. İnşallah yeni sezonda her şey çok farklı olacak. Bunu sizlerle birlikte başaracağız. 5 Temmuz 2008 yılında kaybettiğimiz, bizler için önemli bir rehber olan merhum Hasan Doğan başkanımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Fikstür çekiminin herkese hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Açıklamaların ardından kura çekimine geçildi. 19 takımın yer aldığı sezonda her hafta 1 takım bay geçecek. Kura çekiminde Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda oynanacak olan derbi maçların da haftaları belli oldu.



DERBİ HAFTALARI ŞU ŞEKİLDE:

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray