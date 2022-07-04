Voleybolda teslim olduk

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup oldu. Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci sınavında Hollanda'yı 3-0, üçüncü maçında da Japonya'yı 3-1 yenmişti. FIVB Milletler Ligi'nde 3 ayaktan oluşan ilk etabı ilk 8 takım arasında tamamlayan Millilerimiz, 13-17 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde 1. sıradan katılacak. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi ise finallere son sıradan katılacak takım olacak.

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