Başpehlivandan hamam ritüeli

EDİRNE'DE bu yıl 661. düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Antalyalı Cengizhan Şimşek, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı. Hamam yolunda halkı selamlayan Şimşek, mutluluğunun ifade edilemez olduğunu belirtti. Şimşek, Kırkpınar'ın en genç güreşçisi olan rakibi Mustafa Taş'ı yenerek şampiyon oldu. Şimşek, güreşin ardından altın kemeri ve kupayı alarak 'geleneksel hamam yürüyüşü' geleneğini yaptı. Sarayiçi'nden faytona binip ayrılan Şimşek, kent merkezinde yürüyerek yoluna devam etti. Vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Şimşek, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı.

"HAYAL GİBİ AMA DEĞİL, ÇOK ŞÜKÜR"

İLK kez şampiyonluğa ulaşan Şimşek'i bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı. Hamamda yorgunluğunu atan Şimşek, "Hayal gibi ama hayal değil. Şükür rabbime. Beni destekleyenlere selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.