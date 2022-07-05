Manisa BŞB karatede 58 madalyayla döndü

Yeşil-beyazlı kulübün sporcuları, 29 altın, 15 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 58 madalya kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı, Minik ve Yıldızlar Manisa Karate İl Birinciliği Şampiyonası'nda 29 altın, 15 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 58 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Manisa BŞB'li karateciler, Karate Federasyonu Manisa Karate İl Temsilciliği Faaliyet Programında yer alan Minik ve Yıldızlar Karate İl Birinciliği'nde açık ara farkla şampiyon oldu. Şampiyona 6 kulüp ve 120 sporcunun katılımıyla Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi. Manisa BŞB Karate Takımı'nın altyapısında forma giyen 65 karatecinin katıldığı il birinciliğinde 58 madalya kazanan sporcular 204 puanla il şampiyonu oldu. ■ CÜNEYT HASÇELİK