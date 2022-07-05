Manisa FK sıkı pazarlıkta

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Manisa Futbol Kulübü'nün kalecisi Muhammed Birkan Tetik'e Süper Lig'den talip çıktı. Süper Lig temsilcilerinden Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki file bekçisine talip olduğu ve iki takımın görüşmelere başladığı ifade edildi. Manisa FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammed Birkan'ın da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Kasımpaşa'ya sıcak baktığı kaydedildi. İstanbul temsilcisinin kurmayları ile Manisa FK yönetimi arasında sıkı bir pazarlık yaşanıyor. Transferin en kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor.

MEHMET ALİ ÇELİK ŞOKU

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Manisa FK'da sakatlık şoku yaşandı. Önceki gün gerçekleşen antrenmanda siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mehmet Ali Çelik'in sol ayak kaval kemiği kırıldı. Başarılı bir operasyon geçiren Mehmet Ali'nin yaklaşık 3 ay sonra yeşil-sahalara dönmesi bekleniyor. Geçen sezon profesyonel olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 kupa maçında 91 dakika forma giymişti. ■ ÜMİT YÖNEY