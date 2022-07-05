Sagat Samsunspor’da

SPOR Toto 1. Lig'de küme düşerek 2. Lig'e inen Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sagat'ın yeni adresi Karadeniz oluyor. Süper Lig de dahil olmak üzere bir çok ekibin transfer gündemine aldığı 26 yaşındaki yıldız isimle 1. Lig ekibi Samsunspor'un anlaşma sağladığı öğrenildi. Geçen sezon başında Almanya 4. Lig ekibi Koblenz'den bonservis bedelsiz olarak Menemen'e transfer olan Sagat, geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenilen Samsunspor, Menemenspor yönetimi ile arasındaki pürüzleri gidermeye çalışıyor.

İKİ KULÜP DE DEVREDEYDİ

AHMET Sagat için Süper Lig ekibi Giresunspor'un yanı sıra 1. Lig'de düşen Çaykur Rizespor da yakından ilgileniyordu. Sarı-lacivertli kulübe talip olan eski Altay başkanı Özgür Emekçioğlu'nun da görüşmelere dahil olduğu transferin ise bayram ertesinde yapılacak devir işlemleri sonrasında netleşeceği ifade edildi.