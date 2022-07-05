Sultanlar ikinci oldu

CEZAYİR'DE düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti. Milli Voleybol Takımı, Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile final karşılaşmasına çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da izlediği maçta rakibine 24-26, 20-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. Mücadeleye Filenin Sultanları kötü başlarken bundan yararlanan İtalyanlar ilk seti 26-24 ve ikinci seti de 25-20 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan ay-yıldızlılar, 25-22'yle skoru 2-1'e getirdi. Ancak son sette oyun üstünlüğünü yeniden eline alan İtalya seti 25-22 maçı da 3-1 kazandı. Milli takım adına maçın skoreri 15 sayıyla İlkin Aydın oldu.

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