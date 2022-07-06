Güraçar’dan kiralık cevabı

Üçüncü Lig ekibi Karşıyaka'da transfer çalışmaları devam ederken teknik direktör Erman Güraçar, kiralık oyuncu tercihleri nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. KSK'nin Altınordu'dan genç oyuncu Polat Abay'ı kiraladıktan sonra aynı ekipten Altar Han'a da talip olması eleştirilere neden olmuştu. Güraçar, "Son kiraladığımız Polat Abay'ın bonservis bedeli 200 bin Euro. U-19 Milli Takımı'nda forma giyen genç bir oyuncuyu bonservisiyle almak kolay bir iş değil. Takımlar artık aynı şehrin ekiplerinden oyuncu kiralıyorlar. Bu oldukça normal bir durum. Eleştirilere anlam veremiyorum" dedi. Erman Güraçar iskelet kadroyu koruduklarını da ifade ederek, kanat transferini gerçekleştirdikten sonra orta sahaya da takviye yapacaklarını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, "Hedefimiz çok net olarak şampiyonluk" diye konuştu.

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