KSK’nin kura günü

FIBA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde saat 12.00'de gerçekleştirilecek. Turnuvada mücadele edecek olan İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın da rakibi bugün belli olacak. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezon kura çekimine doğrudan katılacak 28 takımın yer aldığı torbalar, Şampiyonlar Ligi kulüp ve ülke sıralamaları doğrultusunda belirlendi. Buna göre KSK kuraya ikinci torbadan katılacak.

4 TÜRK KULÜBÜ MÜCADELE EDECEK

Turnuvada mücadele edecek olan Türk kulüplerinden Galatasaray Nef ve Darüşşafaka 3, Bahçeşehir Koleji ise 4. torbadan kura çekimine dahil olacak. TOFAŞ ise, elemelerin kura çekiminde 1. torbada yer alacak. Gelecek sezonun eleme maçları 21 Eylül'de, grup karşılaşmaları ise 4 Ekim'de başlayacak. 32 takımın mücadele edeceği organizasyonda, dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitiren ekipler son 16 turuna yükselecek.

TONY TAYLOR'DAN KAF-KAF'A VEDA

PINAR Karşıyaka'dan Türk Telekom'a transfer olan ABD'li guard Tony Taylor, 3 sezondur formasını giydiği yeşil-kırmızılı kulübe sosyal medya hesabından veda etti. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, çalışanlara ve özellikle Karşıyaka taraftarlarına 3 yıl boyunca gösterdikleri sevgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Burada oynadığım için minnettarım. Sadece beni değil, ailemi de kucakladığınız için teşekkür ederim. Oğlumun Karşıyaka doğumlu olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Hep barış ve sevgi."